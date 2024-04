Quali italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel tennis? Solo Sinner sicuro, in 8 per 3 posti

Anche per il tennis è ormai entrata nel vivo la corsa verso la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: ogni Paese potrà schierare al massimo quattro rappresentanti in ogni tabellone di singolare e saranno 56 gli atleti che si qualificheranno attraverso il ranking che verrà rilasciato il 10 giugno 2024, al termine del Roland Garros. L’Italia, stando così le cose nella classifica ATP, potrà schierare il contingente massimo nel singolare maschile, ma resta da capire chi, oltre a Jannik Sinner, andrà a comporre il quartetto azzurro.

Va ricordato i tornei olimpici di tennis si giocheranno sui campi che ospiteranno il secondo Slam stagionale e saranno programmati da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto, in coda alla parentesi di due settimane di tornei sulla terra battuta europea che segue Wimbledon: si giocherà in contemporanea con il combined di Washington (torneo ATP 500 e WTA 500) ed immediatamente prima dei 1000 canadesi (ATP a Montreal, WTA a Toronto) e di Cincinnati.

Non è semplice dire quali saranno le scelte dei tennisti, dunque, e di certo fioccheranno le rinunce, come accaduto anche ai Giochi di Tokyo, dove si pescò fino al numero 146 ATP ed al 109 WTA, anche in virtù del fatto che il torneo olimpico non assegna punti per i ranking ATP e WTA, ma al momento vengono presi in considerazione tutti coloro che sarebbero qualificati se la corsa verso Parigi finisse oggi. Resta da capire cosa vorrà fare l’ITF con russi e bielorussi, dato che le rispettive Nazionali sono sospese dalla Coppa Davis.

L’Italia porterebbe tutti i quattro singolaristi possibili per un Paese tra gli uomini: al momento risulterebbero ammessi ai Giochi Jannik Sinner, primo in graduatoria con 8125 punti, Lorenzo Musetti, 35° con 960, ma numero 33 dei qualificati per la presenza di 6 statunitensi tra i primi 33, Matteo Arnaldi, 42° con 835, ma numero 39 per la presenza di 7 statunitensi tra i primi 41, e Luciano Darderi, 45° in graduatoria con 795, ma 42° degli atleti che verrebbero selezionati attraverso il ranking per lo stesso motivo di Arnaldi.

Alle loro spalle almeno altri cinque tennisti italiani possono impensierire tre dei loro connazionali (Sinner è irraggiungibile per tutti gli altri azzurri) e puntare all’ingresso tra i 56 qualificati grazie ad uno dei quattro slot che l’Italia dovrebbe accaparrarsi in maniera abbastanza tranquilla: Flavio Cobolli, 54° con 700, Luca Nardi, 62° con 662, Lorenzo Sonego, 68° con 625, Fabio Fognini, 94° con 507, e Matteo Gigante, 109° con 448.

I PRIMI 9 ITALIANI NELLA RACE TO PARIS LIVE AL 4 APRILE

1 Jannik Sinner 8125 (1° dei qualificati)

35 Lorenzo Musetti 960 (33° dei qualificati)

42 Matteo Arnaldi 835 (39° dei qualificati)

45 Luciano Darderi 795 (42° dei qualificati)

54 Flavio Cobolli 700

62 Luca Nardi 662

68 Lorenzo Sonego 625

94 Fabio Fognini 507

109 Matteo Gigante 448