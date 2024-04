Quante posizioni guadagna Darderi nel ranking ATP? Con un’altra vittoria può superare Cobolli e Sonego

Una nuova vittoria per Luciano Darderi a Houston. L’italo-argentino si è imposto nei quarti di finale dell’ATP250 sulla terra del Texas, sconfiggendo l’americano Marcos Giron con il punteggio di 6-0 6-4 e avendo quindi accesso alle semifinali del torneo americano. Una grande prestazione per Darderi, che ha confermato le sue eccellenti attitudini sulla terra.

Un successo che si traduce in classifica generale sul raggiungimento della posizione n.63 virtuale e ci sono possibilità per proseguire nell’ascesa, a patto di continuare a vincere ovviamente. In semifinale ci sarà un avversario complicato come lo statunitense Frances Tiafoe (n.21 ATP). Se Darderi dovesse imporsi, allora andrebbe a scavalcare nella classifica mondiale Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, portandosi al n.54 virtuale.

In una possibile Finale, il nome dell’avversario verrà fuori dalla sfida tra la testa di serie n.1, Ben Shelton, e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il successo del torneo porterebbe l’italo-argentino a 1025 punti nel ranking, che vorrebbe dire ingresso nella top-50. Sognare non costa proprio nulla…

Di seguito le proiezioni del ranking di Luciano Darderi:

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking ATP lunedì 1 aprile: 781, 72° posto.

Punti da scartare lunedì 8 aprile: 6 (ottavi Challenger Tour 75 Punta del Este 2024, 20° torneo)

Punti da incamerare lunedì 8 aprile: quelli di Houston 2024 (al momento 80).

Ranking ATP con il passaggio in semifinale: 875, 63° posto virtuale

Ranking ATP con il passaggio in finale: 940, 54° posto virtuale (sorpasso a Cobolli e a Sonego)

Ranking ATP con la vittoria finale: 1025, 49° posto virtuale.