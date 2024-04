A che ora Berrettini-Navone oggi in tv: programma semifinale ATP Marrakech, tv, streaming

Oggi, sabato 6 aprile, Matteo Berrettini sarà protagonista delle semifinali dell’ATP250 di Marrakech (Marocco). Sulla terra rossa nordafricana il tennista romano torna a disputare un penultimo atto nel massimo circuito internazionale dopo essere stato costretto a stare fermo lungamente per i noti problemi fisici. Il suo avversario sarà l’argentino Mariano Navone (n.60 del mondo).

Una partita non semplice per Berrettini, al cospetto di un giocatore molto abile a giocare sulla terra. Il sudamericano imposta il suo tennis sulla regolarità e piegarlo nello scambio da fondo non sarà agevole. Ne è una conferma quanto accaduto nel quarto di finale di ieri contro l’australiano Aleksander Vukic.

Servirà a Matteo una prestazione consistente, dove la combinazione servizio-dritto dovrà funzionare e consentirgli di ottenere tanti punti “gratuiti” anche per non disperdere troppe energie in estenuanti scambi da fondo che potrebbero sorridere al suo avversario, maggiormente dotato da questo punto di vista negli spostamenti laterali e nel trasformare lo scambio da difensivo a offensivo.

La partita tra Matteo Berrettini e Mariano Navone, valida per la semifinale dell’ATP250 di Marrakech (Marocco), sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BERRETTINI-NAVONE ATP MARRAKECH 2024 OGGI

Sabato 6 aprile

CAMPO CENTRALE – Inizio dalle 14.00 italiane

P. Kotov vs R. Carballes Baena

M. Berrettini vs M. Navone (7)

H. Hellovaara/H. Patten vs A. Erler/L. Mledler (2)

PROGRAMMA BERRETTINI-NAVONE ATP MARRAKECH 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport