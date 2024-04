WTA Bogotá 2024, Nuria Brancaccio esce al primo turno contro Jule Niemeier

Dopo aver superato le qualificazioni, finisce subito in tabellone principale il cammino di Nuria Brancaccio al WTA 250 di Bogotá. La tedesca Jule Niemeier fa valere la sua attuale maggior caratura e s’impone per 6-2 6-3. Prossimo suo confronto quello con la spagnola Cristina Bucsa o con la cinese Xiaodi You.

Subisce subito il break l’italiana, a 30 in virtù di una sciagurata discesa a rete con volée di dritto che esce. Brancaccio, ad ogni modo, si riprende subito il maltolto, riuscendo anche a completare il recupero sul 2-2. Il problema, però, è che il livello della campana è altalenante, mentre quello di Niemeier si alza un po’ col tempo, quel tanto che basta per darle modo di costruirsi quattro giochi di fila e il set.

Il secondo parziale vede proseguire la fase di fiducia della tedesca, che finisce per vincere sette giochi consecutivi. Un momento di suo passaggio a vuoto fa riguadagnare morale e colpi a Brancaccio, che dal 3-0 riesce a portarsi sul 3-2. Manca però la chance del 3-3 (da 40-0, peraltro), subisce il break e stavolta non lo recupera più. Finisce in un’ora e 16 minuti.

La sconfitta, per la campana, pesa anche perché, visti i punti persi dai quarti dell’anno scorso, ci sarà una discesa di più di 50 posizioni nel ranking WTA, dove ora è destinata a rimanere appena dentro le prime 300. A vantaggio di Niemeier due dati: 73,3%-53,8% di punti vinti con la prima e 55%-31,6% con la seconda.