Chi affronterà Berrettini agli ottavi a Marrakech? Il tabellone ‘si apre’ e un possibile derby all’orizzonte

Buona la prima per Matteo Berrettini a Marrakech. Il tennista romano ha sconfitto piuttosto agevolmente il kazako Aleksander Shevchenko con il punteggio di 6-2 6-1, mettendo in mostra un gioco consistente e risoluto, al cospetto di un avversario particolarmente falloso. Sul cammino del romano, dunque, ci sarà lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi di finale.

Non ci sono precedenti tra i due e questo conferisce alla sfida ancor più interesse. Matteo dovrà fare particolarmente attenzione alla solidità del suo avversario, capace di far giocare la classica palla in più. Qualora il classe ’96 del Bel Paese riuscisse a proseguire, ci potrebbe essere un derby.

Berrettini, infatti, potrebbe andare in rotta di collisione con Lorenzo Sonego. Il piemontese, che in settimana ha annunciato l’addio allo storico tecnico Gipo Arbino, sta cercando nuovi stimoli per rilanciarsi nel circuito. Sonny affronterà l’indiano Sumit Nagal, già sconfitto in questa stagione nell’ATP500 di Dubai.

Se ci fosse una semifinale, i nomi sarebbero quelli dello svizzero Stan Wawrinka, dell’argentino Mariano Navone, dell’australiano Aleksander Vukic e dell’austriaco Sebastian Ofner. Per quanto concerne l’atto conclusivo, sarebbe bello che vi potesse un incontro con Fabio Fognini o Flavio Cobolli, vittoriosi quest’oggi. Saranno però da considerare il serbo Laslo Djere (n.1 del seeding), il russo Pavel Kotov e il britannico Daniel Evans.

TABELLONE MATTEO BERRETTINI ATP MARRAKECH 2024

Ottavi di finale – Jaume Munar

Quarti di finale – Lorenzo Sonego / Sumit Nagal

Semifinale – Stan Wawrinka / Mariano Navone / Aleksander Vukic / Sebastian Ofner

Finale – Laslo Djere / Fabio Fognini / Pavel Kotov / Flavio Cobolli / Daniel Evans