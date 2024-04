ATP Marrakech, Matteo Berrettini domina Alexander Shevchenko e approda agli ottavi di finale

Buona la prima per Matteo Berrettini. Il nostro portacolori (n.135 del mondo) ha iniziato bene il proprio percorso nell’ATP250 di Marrakech (Marocco). Sulla terra rossa nordafricana, Berrettini ha dominato la sfida contro il kazako Alexander Shevchenko (n.56 ATP) con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 15 minuti di partita.

Una prestazione convincente del classe ’96 del Bel Paese che va in cerca di belle sensazioni nella stagione sulla terra e questo primo match è stato ben augurante, citando comunque l’ottimo rientro all’agonismo a Phoenix dove ha raggiunto la Finale. Sul suo cammino, negli ottavi di finale, ci sarà lo spagnolo Jaume Munar e servirà elevare il livello per piegare il coriaceo iberico.

Nel primo set avvio convincente del romano che, dando un effetto topspin spiccato alla pallina con il dritto, mette in seria difficoltà l’avversario. Ne consegue il break. Matteo si costruisce altre due chance del doppio vantaggio, ma il kazako si salva con splendide soluzioni. Shevchenko, però, è molto falloso dal lato del dritto e concede tanto nel quinto game, con il secondo break di questo parziale. Il classe ’96 non è perfetto nell’ottavo gioco, ma grazie al servizio cancella due palle del parziale contro-break e fa propria la frazione sul 6-2.

Nel secondo set Berrettini segue il medesimo spartito, continuando a mettere in difficoltà il suo avversario che fatica a impattare la pallina sui topsin dell’azzurro. Una strategia tipica da terra rossa che sortisce i suoi effetti, provocando i tanti errori del kazako, come nel terzo game con uno smash finito out a regalare il primo break a Matteo. Da quel momento l’ex n.6 del mondo gioca in grande scioltezza e si muove molto bene, archiviando la pratica sul 6-1.

Leggendo le statistiche, sono da annotare i 3 ace, l’84% dei punti vinti con la prima e il 50% con la seconda di servizio per il romano, considerando anche un ottimo 59% alla voce “punti in risposta” alla seconda di Shevchenko.