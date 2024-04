ATP Marrakech 2024: Matteo Gigante si ritira nel secondo set contro Carballes Baena

Si chiude con tre vittorie ed una sconfitta la giornata azzurra nell’ATP 250 di Marrakech. Il passo falso è arrivato da Matteo Gigante, che aveva anche il compito più difficile tra gli italiani impegnati, ma il romano si è dovuto anche ritirare per un infortunio (probabilmente un affaticamento) nel corso del secondo set contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Il numero 145 della classifica ATP (suo best ranking) e proveniente dalle qualificazioni, si è ritirato sul punteggio di 6-2 2-0 in favore del suo avversario. Una partita che ha visto lo spagnolo comandare fin da subito e con l’azzurro costretto a salvare ben quattro palle break nei primi due game al servizio.

Avanti 2-1, Gigante non è più riuscito a fare un game allo spagnolo, che ha sempre tolto il servizio all’azzurro. Perso il primo per 6-2 e poi subito il break in apertura, il romano ha deciso di alzare bandiera bianca, permettendo così a Carballes Baena di accedere al prossimo turno, dove affronterà il britannico Daniel Evans, testa di serie numero tre.

Come si diceva in precedenza, è stata una giornata ampiamente positiva per il tennis italiano a Marrakech. Sono arrivate le vittorie di Matteo Berrettini (6-2 6-1 al kazako Shevechenko), di Flavio Cobolli (6-1 6-4 al giordano Shelbayh) e di Fabio Fognini (6-7 6-1 6-4 al francese Gaston).