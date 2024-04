WTA Bogotá 2024, Marie Bouzkova è la seconda finalista: battuta Kamilla Rakhimova in due set

La seconda semifinale del torneo WTA 250 di Bogotá, in Colombia, che si gioca in altura, sorride alla ceca Marie Bouzkova, che supera la russa Kamilla Rakhimova per 6-4 7-6 (2) in due ore e 16 minuti di gioco ed approda in finale della Copa Colsanitas Zurich 2024 di tennis, dove affronterà la padrona di casa colombiana Camila Osorio.

Nel primo set l’unica occasione di break arriva nel terzo game, quando la ceca alla prima opportunità strappa la battuta a quindici alla russa. Bouzkova si porta così sul 2-1 e, nonostante in un paio di circostanze si faccia trascinare ai vantaggi, non offre mai la palla del possibile controbreak all’avversaria. Dopo 54 minuti si concretizza il 6-4 in favore della ceca.

Nella seconda partita, invece, fioccano i break: Bouzkova si porta subito sul 2-0, ma Rakhimova risponde immediatamente e trova il 2-2. Ancora una volta la ceca fugge in avanti e centra il 4-2, ma la russa replica ancora e trova il 4-4. Nuovo break di Bouzkova, che va a servire per il match ma subisce il controbreak a zero. Si va al tiebreak: dallo 0-1 la ceca scappa sul 4-1. La russa riesce a girare sul 2-4, ma gli ultimi tre punti vengono vinti da Bouzkova, che chiude sul 7-2 e va in finale dopo 82 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio della ceca, che vince 82 punti contro i 74 della russa, mettendo a segno più ace, 8 contro 2, e commettendo meno doppi falli, 5 contro 10. Bouzkova mette in campo il 55% di prime e conquista il punto nel 71% dei casi, mentre Rakhimova trova il campo col 45% di prime ed ottiene il punto nel 65% dei casi.