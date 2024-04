ATP Houston 2024, Luciano Darderi cede in semifinale in due set a Frances Tiafoe

Si ferma in semifinale l’avventura di Luciano Darderi nel torneo ATP 250 di Houston (USA): l’azzurro cede al padrone di casa statunitense Frances Tiafoe, numero 3 del seeding, che si impone per 6-2 7-6 (2) in un’ora e 36 minuti di gioco e domani sfiderà per il titolo il connazionale Ben Shelton, testa di serie numero 1.

Nel primo set l’azzurro va in difficoltà al servizio nel terzo game, ritrovandosi sotto 0-30 e poi 15-40, cedendo infine la battuta a trenta. Tiafoe non concede alcuna opportunità di rientro a Darderi, perdendo appena tre punti in quattro turni al servizio (mai più di un quindici concesso) e trova un secondo strappo a quindici nel settimo game, per poi chiudere sul 6-2 in 28 minuti con la battuta a disposizione.

Nella seconda partita Darderi cancella un primo break point ai vantaggi del terzo game ed un secondo sul 30-40 del quinto gioco, poi Tiafoe per la prima volta va in difficoltà al servizio, facendosi trascinare ai vantaggi dal 40-15. Lo statunitense cancella due palle break e tiene ancora la battuta. Darderi rischia anche nell’undicesimo game, quando deve cancellare un ulteriore break point sul 30-40, ma si salva. Si va al tiebreak: non c’è storia, con Tiafoe che domina e vola sul 6-0. Darderi vince due punti dopo il cambio di campo, ma lo statunitense al terzo match point chiude sul 7-2 dopo 68 minuti ed approda in finale.

Le statistiche sorridono allo statunitense, che nel complesso vince 76 punti contro i 58 dell’azzurro. Tiafoe mette a segno 9 ace contro i 6 di Darderi e concede un solo doppio fallo contro i due commessi dall’italiano. Lo statunitense mette più prime in campo, 72%-61%, ed ottiene più punti sia sulla prima, 83%-67%, che sulla seconda, 50%-44%. Tiafoe cancella entrambe le palle break concesse in un unico game, mentre l’azzurro ne concede 6, in 5 giochi diversi, e ne annulla 4.