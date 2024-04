WNBA, Matilde Villa selezionata a sorpresa dalle Atlanta Dreams al Draft 2024! Prima scelta Caitlin Clark

Nella notte è andato in scena a Brooklyn il Draft WNBA 2024, uno dei più attesi di sempre per la massima lega statunitense di basket femminile. I riflettori erano puntati su Caitlin Clark, nuovo fenomeno della pallacanestro globale scelto come da previsioni alla numero 1 dalle Indiana Fever, oltre ad altri grandi prospetti come Cameron Brink e la brasiliana Kamilla Cardoso.

All’interno di una delle classi più interessanti della storia anche l’Italia si è ritagliata un piccolo spazio grazie a Matilde Villa, selezionata al terzo giro dalle Atlanta Dream con la 32esima scelta assoluta. La talentuosa playmaker classe 2004 della Reyer Venezia e della Nazionale azzurra diventa così la quarta giocatrice italiana scelta al Draft WNBA dopo Catarina Pollini (nel primo Draft del 1997), Kathrin Ress (2007) e Lorela Cubaj (2022).

Cubaj, compagna di Villa a Venezia e in Nazionale, era stata chiamata a sua volta dalle Dream e sarà in Georgia anche in questa stagione, con un training camp contract. La regular season della WNBA 2024 scatterà tra poco meno di un mese, il 14 maggio, per poi concludersi il 19 settembre. Prima però Matilde dovrà concentrarsi sui playoff scudetto di A1 con la sua Reyer nelle prossime settimane per cercare di conquistare il titolo.