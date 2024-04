Basket, i convocati degli USA per le Olimpiadi Parigi 2024: Dream Team con Curry, James e Durant!

I segnali degli ultimi mesi si sono rivelati corretti per Team USA, che si appresta ad affrontare il torneo olimpico di basket maschile a Parigi 2024 con un roster da sogno. La figuraccia del Mondiale 2023 ha stimolato diverse superstar NBA come Steph Curry, LeBron James e Kevin Durant, che hanno accettato la sfida rendendosi disponibili per la prossima edizione dei Giochi Olimpici.

Oltre a loro, in base alle anticipazioni di The Athletic e di altri media statunitensi, sono stati convocati anche Anthony Davis, Jayson Tatum, Joel Embiid (naturalizzato un anno fa), Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo. Definiti dunque 11 nomi su 12, resta ancora un posto a disposizione (Kawhi Leonard sembra in pole position) che verrà deciso nelle prossime settimane anche in base all’andamento dei playoff NBA.

Di seguito la lista degli 11 giocatori già selezionati per il roster di Team USA a Parigi: Steph Curry (Golden State Warriors), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Phoenix Suns), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jrue Holiday (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat) ed Anthony Davis (Los Angeles Lakers).

Un vero e proprio “Dream Team” che si presenterà inevitabilmente da favorito principale per la quinta medaglia d’oro olimpica consecutiva dopo i successi di Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2021.