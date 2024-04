Volley, Trento batte Milano e muove il primo passo verso la Champions League

Trento ha sconfitto Milano per 3-2 (23-25; 25-18; 23-25; 25-19; 15-11) nella gara-1 della finale per il terzo posto della Superlega di volley maschile. I dolomitici si sono imposti di fronte al proprio pubblico, dopo essere stati sotto 0-1 e 1-2 prima di dominare il tie-break. I Campioni d’Italia, ancora scottati dall’eliminazione subita per mano di Monza nella semifinale scudetto, hanno saputo rialzare la testa contro i meneghini, che avevano impensierito Perugia nell’altra semifinale per il tricolore fino a gara-4.

Questo confronto al meglio delle cinque partite è di vitale importanza, perché la vincitrice si qualificherà alla prossima Champions League insieme a Perugia e Monza, mentre la perdente dovrà accontentarsi di prendere parte alla CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza). Si tornerà in campo sabato 20 aprile all’Allianz Cloud per gara-2: la compagine lombarda cercherà di fare la differenza tra le mura amiche, l’Itas proverà a imporsi in trasferta per avvicinarsi all’obiettivo.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Kamil Rychlicki (21 punti, 4 muri) e gli schiacciatori Alessandro Michieletto (17) e Giulio Magalini (19), che oggi ha sostituito Daniele Lavia (out per un lieve problema muscolare). Alessandro Acquarone in cabina di regia, ma Riccardo Sbertoli è entrato a più riprese ed è in via di recupero. Al centro Jan Kozamernik (9, 4 muri) e Marko Podrascanin (8). A Milano non sono bastati Ferre Reggers (24) e Yuki Ishikawa (20), in coppia cifra anche il centrale Agustin Loser (10).