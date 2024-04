Volley, definite le semifinali dei playoff per la Challenge Cup: le big in lotta per l’ultimo posto in Europa

Si sono delineate le semifinali dei playoff per il quinto posto della Superlega di volley maschile. Ricordiamo che la vincitrice avrà diritto di partecipare alla prossima Challenge Cup, ovvero il terzo trofeo per importanza alle spalle di Champions League e CEV Cup. In sostanza un torneo per deluse, ovvero le eliminate ai quarti di finale dei playoff scudetto a cui si sono aggiunte nona e decima classificata della regular season.

Al termine di un girone a sei squadre con partite di sola andata, sono proprio le quattro eliminate dalla lotta per il tricolore ad avere staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta. Verona ha chiuso il raggruppamento al comando con 13 punti, davanti a Piacenza (11), Civitanova (9) e Modena (5). Cisterna (4) e Padova (3) sono eliminate. Le semifinali in gara secca, sul campo della migliore piazzata, saranno Verona-Modena e Piacenza-Civitanova. Le due vincitrici si contenderanno il posto in Europa in una partita da dentro o fuori.

Modena ha conquistato il passaggio del turno battendo Padova per 3-1 (25-18; 25-16; 23-25; 25-17) nell’ultima partita di Bruninho di fronte al pubblico del PalaPanini, spiccano i 22 punti di Uladzislau Davyskiba e i 19 di Tommaso Rinaldi. Civitanova ha invece vinto a Piacenza per 3-1 (25-15; 25-22; 20-25; 25-21): da annotare i 23 punti del bomber Adis Lagumdzija, tra i padroni di casa 17 di Yuri Romanò e 14 di Ricardo Lucarelli. Verona ha regolato Cisterna per 3-0 (25-23; 25-15; 27-25), show di Amin Esmaeilnezhad (23 punti).

SEMIFINALI PLAYOFF QUINTO POSTO

Rana Verona vs Valsa Group Modena

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Cucine Lube Civitanova