Calcio femminile, Serie A: Juve osservata speciale della Roma, Pomigliano a caccia di punti

Diversi i temi sul piatto in vista della quinta giornata valida per la poule Scudetto e la poule Salvezza del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Un turno in cui la Roma potrebbe conquistare il secondo scudetto consecutivo, pur senza giocare.

Proprio così. Dopo aver mancato il primo match point la scorsa settimana la compagine giallorossa si ritroverà a guardare con particolare attenzione l’incontro tra Juventus ed Inter, pianificato per le 20:30 di venerdì 26 aprile. Se le bianconere non batteranno le nerazzurre, allora le ragazze allenate da Alessandro Spugna potranno finalmente stappare le bottiglie di champagne, facendo perno sugli undici punti di differenza che a quel punto darebbero l’aritmetica per lo scudetto. Ma le piemontesi non hanno alcuna intenzione di regalare la gioia alle avversarie, affrontando a viso aperto una squadra, l’Inter, reduce da due sconfitte consecutive maturate contro il Sassuolo e, appunto, la Roma.

Rimanendo nella zona alta della classifica spicca poi l’affascinante disputa tra Fiorentina e Sassuolo (calcio d’inizio sabato ore 18:00). Le toscane infatti sono riuscite a fermare la capolista in occasione del turno precedente, rompendo così un lungo filotto di k.o consecutivi. Dal canto loro le emiliane vogliono stabilizzarsi dal punto di vista dell’andamento, positivo anche se leggermente altalenante.

Nella poule Salvezza svetta la lotta a distanza tra Napoli e il fanalino di coda Pomigliano, con quest’ultimo alla ricerca disperata di tre punti contro una Sampdoria (calcio d’inizio ore 12:30 di sabato 27) motivata a ritrovare il successo dopo le ultime due dèbacle. Discorso speculare per Napoli, penultima in classifica con quattro punti di vantaggio, pronta a confrontarsi con il Como (calcio d’inizio ore 14:30 di sabato 27), team di grande solidità da tempo in una condizione di classifica estremamente tranquilla.