Volley, Perugia frena l’entusiasmo di Monza e vince gara-1 della finale scudetto

Perugia ha vinto la gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile andata in scena di fronte al proprio pubblico del PalaBarton. I Block Devils hanno sconfitto Monza per 3-1 (27-25; 25-18; 23-25; 25-23), riuscendo ad annullare tre set-point nella prima frazione e a placare la verve dei brianzoli nel quarto parziale. I rossoneri si sono così portati in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il tricolore). La seconda classificata della regular season è partita con il piede giusto nella caccia al secondo titolo della propria storia, ma la quinta forza del tabellone vuole continuare a sognare dopo aver eliminato Civitanova e Trento.

Prova di carattere da parte dell’opposto Wassim Ben Tara (17 punti) e dello schiacciatore Oleh Plotnytskyi (18, 4 muri), affiancato di banda da Kamil Semeniuk (13). In doppia cifra anche il centrale Roberto Russo (12) accanto a Flavio Resende (9), sotto la regia di uno splendido Simone Giannelli (6, 5 muri). A Monza non sono bastati Ran Takahashi (18), Eric Loeppky (9) e Arthur Szwarc (16) che ha sostituito Stephen Maar (9) dopo i primi due set.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Monza si scatena in avvio di prima set: muro di Takahashi, due attacchi out di Semeniuk e Ben Tara, ace di Galassi per il 4-0. Botta e risposta tra Maar e Plotnytskyi, ace di Galassi per il +4 (11-7). Pipe di Takahashi, diagonale di Loeppky, errore di Flavio in primo tempo e 16-11 per gli ospiti. Takahashi indemoniato con due stoccate del 18-12 e 19-13. Sembra fatta per Monza sul 21-15, ma Perugia inizia la rimonta: muro di Russo, vincente di Plotnytskyi, diagonale di Ben Tara, ace di Semeniuk e stoccata di Plotnytskyi per il 20-21. Maar e Galassi firmano il 23-21 per Monza, che poi si procura tre set-point sul 24-21. Errore al servizio, muro di Plotnytskyi, slash di Ben Tara per annullarli (24-24). Due primi tempi di Flavio chiudono i conti.

Perugia fa la differenza in avvio di secondo set con tre muri consecutivi di Flavio, Ben Tara e Plotnytskyi (7-2). Primo tempo e muro di Flavio (10-13), Ben Tara si scatena e Maar e Takahashi non possono nulla. L’ace di Semeniuk vale il 15-7, gli umbri controllano nonostante i muri di Di Martino (21-16) e certificano la superiorità con le stampatone di Russo e Giannelli.

Diagonale di Semeniuk e ace di Ben Tara per il 5-2 in avvio di terzo set, ma Monza resta comunque in scia con Szwarc e Loeppky (7-7). L’ace di Loeppku vale il sorpasso (10-9). Inizia una serrata lotta punto a punto, con Takahashu e Swarc a fare la differenza contro Semeniuk e compagni (18-18). Takahashi e Di Martino rispondono a Russo e Flavio (22-22), Galassi replica a Loeppky e poi firma il muro del 24-23. Monza ha un set-point e lo concretizza con un altro grande muro di Galassi.

Avvio equilibrato di quarto set (8-8), poi Monza sbaglio al servizio e Plotnytskyi punisce con un ace (10-8). I brianzoli ci provano, ma poi sale in cattedra Russo con un primo tempo e due muri, seguiti dall’ace di Ben Tara (15-10). Giannelli punisce di seconda, ma il Vero Volley non demorde grazie a due diagonali di Szwarz (16-14). Parallela di Maar, diagonale di Swarz ed errore di Plotnytskyi per il pareggio a quota 18. Sul 20-20 la svolta: ace di Leon, tocco a muro e mani-out di Solé (23-21). Szwarc sigla il 23-24, ma il primo tempo di Russo fa calare il sipario.