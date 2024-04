Volley, Milano epocale: batte Trento e vola in Champions League! Michieletto e compagni fuori dall’Europa che conta

Milano ha sconfitto Trento per 3-1 (25-21; 18-25; 25-20; 25-21) nella gara-4 della finale per il terzo posto di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I meneghini hanno così chiuso la serie in proprio favore, hanno acquisito il piazzamento di prestigio e soprattutto si sono qualificati per la prossima edizione della Champions League insieme a Perugia e Monza (protagoniste della sfida per lo scudetto).

I dolomitici, che avevano chiuso la regular season in prima posizione, rimangono clamorosamente fuori dalla prossima edizione della massima competizione europea. L’Itas dovrà accontentarsi del ripiego della CEV Cup, ma è clamoroso il fatto che domenica 5 maggio giocherà la finale dell’attuale edizione della Champions League contro i polacchi del Wegiel: anche alzando al cielo il trofeo, stando al regolamento attuale, non potrà difendere il torneo nella prossima stagione (a meno di wild-card che al momento non sembrano essere contemplate).

Milano, soltanto sesta al termine della stagione regolare, si è regalata la sua serata magica e sbarca nell’Europa che conta per la prima volta nella propria storia. Show assoluto dello schiacciatore Yuki Ishikawa (28 punti), in doppia cifra anche Ferre Reggers (18) e Osniel Mergarejo (11) sotto la guida di Paolo Porro, al centro Agustin Loser (8) e Marco Vitelli (6).

A Trento non sono bastati il bomber Kamil Rychlicki (14) e il martello Alessandro Michieletto (19), affiancato ancora da Giulio Magalini (12) che sta sostituendo Daniele Lavia (lieve acciacco muscolare). Riccardo Sbertoli in cabina di regia, al centro Jan Kozamernik (8) e Marko Podrascanin (9).