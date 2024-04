Serie A, gli anticipi del sabato: pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan. Zaccagni match winner di Lazio-Verona, pari in extremis tra Lecce e Monza

Tre gli anticipi nel sabato della trentaquattresima giornata di Serie A. Pareggio a reti bianche nel big match odierno tra Juventus e Milan; bianconeri che sono stati decisamente più volenterosi, ma sbattendo più volte su Marco Sportiello, impiegato all’ultimo momento per l’infortunio nel riscaldamento di Mike Maignan, i rossoneri rimangono così secondi a +5 sulla squadra di Max Allegri.

In serata la Lazio ha avuto la meglio sul Verona: basta il gol del grande ex Mattia Zaccagni dopo una bella combinazione con Luis Alberto per la squadra di Igor Tudor, salendo momentaneamente al sesto posto in classifica e tenendosi al sicuro da un eventuale attacco del Napoli ottavo, vedendo così più vicina la zona Champions League.

Nel primo anticipo giornaliero è 1-1 tra Lecce e Monza. Succede tutto negli ultimissimi minuti dopo una partita sonnecchiante, al 92′ è Krstovic a sbloccare la partita per la squadra di Gotti ma quattro minuti dopo è capitan Pessina a firmare il pari con un rigore provocato da un tocco di mano di Venuti.

SERIE A, GLI ANTICIPI DELLA TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA

Lecce-Monza 1-1 (Krstovic 92′, Pessina 96′)

Juventus-Milan 0-0

Lazio-Verona 1-0 (Zaccagni 72′)