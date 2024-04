Calcio a 5: la stagione regolare della Serie A si è ufficialmente conclusa

La stagione regolare della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 si è ufficialmente conclusa con il 30esimo e ultimo turno del suo calendario. Ecco come sono andate le cose negli ultimi 40 minuti.

Successi interni per Feldi Eboli, 4-3 sull’Active Network, Fortitudo Pomezia e Sandro Abate, entrambe per 6-4 rispettivamente sul Verona e sullo Sporting Sala Consilina, e per la Meta Catania, con un bel 5-3 sull’Olimpus Roma.

Blitz lontani da casa invece per l’L84, 2-4 nella tana del Genzano, del Mantova, in un pirotecnico 6-8 alla Came Treviso, del Napoli, con un secco 0-4 nel palazzetto dell’Italservice Pesaro, e del Cosenza, addirittura impostosi 1-6 in casa del Ciampino Futsal.

Di seguito il riassunto dell’ultima giornata e la classifica finale, con le prime otto qualificate ai playoff e le ultime tre retrocesse in Serie A2.

SERIE A NEW ENERGY – 30ª GIORNATA

SABATO 27 APRILE – ORE 21

FELDI EBOLI-ACTIVE NETWORK 4-3

ECOCITY GENZANO-L84 2-4

CAME TREVISO-SAVIATESTA MANTOVA 6-8

ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL 0-4

CIAMPINO FUTSAL-PIROSSIGENO COSENZA 1-6

FORTITUDO POMEZIA-OLIMPIA VERONA 6-4

SANDRO ABATE-SPORTING SALA CONSILINA 6-4

META CATANIA-OLIMPUS ROMA 5-3

La classifica finale

Olimpus Roma 69

L84 58

Napoli Futsal 56

Meta Catania 55

Ecocity Genzano 53

Feldi Eboli 50

Sandro Abate 49

Italservice Pesaro 48

Fortitudo Pomezia 45

Came Treviso 42

Sporting Sala Consilina 37

Pirossigeno Cosenza 34

Active Network 30

Ciampino Futsal 18

Saviatesta Mantova 18

Olimpia Verona 5