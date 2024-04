Volley, inizia la battaglia per lo scudetto: l’immancabile Conegliano contro la “debuttante” Scandicci

La stagione 2023/2024 della pallavolo femminile italiana è giunta alla fase cruciale, con Prosecco Doc Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci pronte a contendersi il titolo nei playoff scudetto. Le venete, vincitrici delle ultime cinque edizioni e prossime finaliste di Champions League contro Allianz Vero Volley Milano, hanno mostrato una forza indiscutibile durante la stagione. Tuttavia, hanno subito un’imprevista battuta d’arresto in gara 2 contro Igor Gorgonzola Novara, interrompendo una striscia positiva di 45 vittorie consecutive. Nonostante questo, sono riuscite a chiudere la serie di semifinale sul 2-1, eliminando Aeroitalia Smi Roma ai quarti.

Le ragazze di Massimo Barbolini, campionesse della Challenge Cup 2021/2022 e della Coppa Cev 2023/2024, hanno invece raggiunto la loro prima finale tricolore dopo aver superato nettamente l’ostacolo rappresentato da Milano di Paola Egonu e Myriam Sylla. Nel percorso verso la finale, Scandicci ha dominato il campo, superando Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nei quarti. Entrambe le squadre hanno dimostrato una forma strepitosa, lasciando per strada solamente quattro set in tutto il percorso playoff.

Per le toscane sarà la prima volta in assoluto su questo palcoscenico, mentre per Conegliano, all’ottava finale scudetto consecutiva, si tratta ormai di una piacevole abitudine. La sfida tra le due squadre si svolgerà al meglio dei cinque incontri, a partire da mercoledì 17 aprile. L’eventuale “bella” si disputerà tra le mura della formazione gialloblù guidata da Daniele Santarelli, tecnico di grande esperienza che ha portato la Turchia al successo agli Europei femminili e la Serbia alla vittoria Mondiale.

Conegliano arriva a questo appuntamento con il pensiero rivolto anche alla finale di Champions in programma a inizio maggio contro Milano, mentre Scandicci può pensare soltanto a quello che sarà il suo ultimo impegno stagionale. La squadra toscana appare in crescita di condizione, ha eliminato con grande autorità in semifinale Milano mettendo in mostra un’amalgama sempre crescente, mentre Conegliano qualche problema lo ha avuto contro Novara, superato in virtù di un tasso tecnico di altissimo livello.

Questi i possibili starting seven con Scandicci che schiererà Ognjenovic in regia, Antropova nel ruolo di opposta, Nwakalor e Carol centrali, Zhu Ting e Herbots in banda con Parrocchiale libero. Conegliano partirà con Wolosz in regia, Haak opposta, le bande Plummer e Robinson-Cook, le centrali Fahr e Lubian e De Gennaro libero