Basket, Luca Banchi presenta il play-in della Virtus Bologna a Istanbul: “Efes in striscia positiva, sarà una gara durissima”

“Win or go home“. Vinci o vai a casa. Siamo arrivati al momento della resa dei conti per la Virtus Bologna, protagonista di un’Eurolega strepitosa prima di incappare in una terribile striscia di sette sconfitte consecutive a fine regular season che l’hanno fatta scivolare in extremis (soprattutto a causa dell’ultimo ko nello scontro diretto casalingo con Baskonia) al decimo posto della classifica.

Le Vu Nere hanno comunque centrato la qualificazione per il play-in con l’ultima posizione utile, ma a questo punto dovranno inventarsi un’impresa quasi impossibile per raggiungere il Real Madrid (testa di serie numero 1) nella serie playoff dei quarti di finale. L’ardua missione dei bianconeri comincia questa sera a Istanbul nella tana dell’Efes, una delle squadre più calde d’Europa, con l’obbligo di vincere per restare in vita nella competizione (affrontando poi sempre in trasferta la perdente di Maccabi Tel Aviv-Baskonia in un vero e proprio spareggio).

“L’Efes arriva al play-in sulla scia di vittorie in serie che confermano le potenzialità del loro organico. Recuperato Clyburn e ritrovata la loro ideale struttura di gioco, hanno dimostrato di saper esaltare le caratteristiche di un roster ricco di talento ed alternative. Si profila una gara durissima, da gestire con nervi saldi e feroce convinzione di avere tutte le qualità per tener testa ad un avversario di tale caratura”, dichiara il coach virtussino Luca Banchi in vista della partita odierna.

Così invece Tornike Shenghelia:“È probabilmente, se non, la partita più importante della stagione. Sappiamo che in questo momento sono molto forti, soprattutto quando giocano in casa. Ci aspetta una gara molto difficile, il margine di errore sarà molto ridotto e dovremo essere quasi perfetti. Per vincere questa partita dovremo cercare di giocare come una squadra”.