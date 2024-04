Volley, il dilemma del vice-Romanò per l’Italia: ballottaggio Bovolenta-Gironi, Rychlicki avrebbe fatto comodo

Le semifinali play-off scudetto si sono concluse domenica sera, e già ora l’attenzione si sposta sulla Nazionale, a soli quattro mesi dall’inizio dei Giochi olimpici. L’Italia deve ancora ufficializzare la sua qualificazione a Parigi, che arriverà tramite la Nations League, mentre l’attenzione è tutta rivolta al torneo olimpico, dove gli azzurri si presenteranno come campioni del mondo e vice-campioni europei in carica, e tra le squadre favorite.

Il principale problema per la squadra di Fefè De Giorgi rimane la carenza di opposti nel campionato italiano. L’infortunio di Yuri Romanò, che lo ha tenuto fuori per alcuni mesi, ha sollevato un allarme in casa azzurra, sebbene sia rientrato di recente. Tuttavia, Romanò ha faticato a ritrovare la sua forma dopo i problemi fisici degli ultimi mesi del 2023. Sebbene abbia mostrato miglioramenti nelle ultime settimane, resta da vedere se sarà al meglio per la stagione della Nazionale, di cui è un titolare inamovibile e uno degli uomini di fiducia del tecnico pugliese.

La finale persa con la Polonia all’Europeo 2023 ha evidenziato le difficoltà dell’opposto azzurro, che non ha brillato nella partita decisiva del torneo continentale. La necessità di un sostituto di livello è cruciale per la squadra di De Giorgi, che lo scorso anno ha affidato il ruolo al figlio d’arte Alessandro Bovolenta nel torneo europeo e a Gironi nelle qualificazioni olimpiche. Tuttavia, Gironi non è riuscito ad incidere e anche quest’anno ha faticato ad affermarsi, anche quando ha giocato al posto di Romanò. Alessandro Bovolenta ha fatto la scelta di giocare titolare in Serie A2 con Ravenna, e nonostante le critiche, ha chiuso la stagione regolare come il quarto miglior realizzatore del campionato e in questi giorni sta cercando di conquistare la finale dei playoff promozione (serie 1-1 con Grottazzolina).

Infine, c’è la questione di Kamil Rychlicki, che ha ottenuto la cittadinanza italiana ma non è ancora eleggibile per la convocazione in Nazionale. La sua presenza ai Giochi sarebbe un miracolo, e se dovesse accadere, De Giorgi dovrà decidere come gestire la situazione senza destabilizzare il gruppo. Tuttavia, con tre opposti come Romanò, Rychlicki e Bovolenta titolari in Serie A, il problema dell’opposto potrebbe risolversi dalla prossima stagione.