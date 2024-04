Volley femminile, la VBC Casalmaggiore cede il titolo sportivo di Serie A1

La VBC Casalmaggiore cede il titolo sportivo della Serie A1 di volley femminile: la squadra lombarda, nona nella stagione regolare dell’ultimo campionato, chiude dopo 11 stagioni il proprio cammino nella massima serie italiana, che ha visto la compagine del cremonese vincere lo Scudetto nel 2014-2015 e la Supercoppa Italiana e la Champions League nel 2015-2016.

La lunga nota stampa della VBC Casalmaggiore: “Dopo 11 anni finisce il cammino della VBC Casalmaggiore in Serie A1 di pallavolo femminile. La Società ha infatti deciso di cedere il titolo sportivo. La decisione è stata presa all’unanimità da tutti i Soci e i Dirigenti della Società di via Baslenga, dopo aver a lungo vagliato la proposta di acquisizione del titolo di Serie A1 da parte di un altro Club. Numerose le ragioni che hanno portato a questa sofferta scelta, a cominciare dalla mancanza di un main e title Sponsor per la prossima Stagione Sportiva (dopo un triennio si conclude la presenza come primo Sponsor della Trasporti Pesanti, a cui va il ringraziamento della VBC).

Il mancato apporto economico di un main Sponsor rende alquanto rischioso l’approccio a una nuova Stagione sportiva in Serie A1 e ad oggi, questa incertezza, ci impone eticamente di non sottoscrivere contratti ed impegni che sappiamo possono non essere rispettati. Con la cessione del titolo di Serie A1 l’attività della Società VBC Pallavolo Rosa comunque prosegue sia a livello economico che sportivo, dandoci nuovi obiettivi che saranno meglio definiti nelle prossime settimane. Prosegue anche l’organizzazione dei 3 Camp estivi a Forte dei Marmi per i quali è in corso la raccolta di adesioni.

Con grande emozione e profonda gratitudine, ci rivolgiamo agli Sponsor e ai Tifosi in questo momento di svolta, riflessione e ringraziamento. È con gioia e orgoglio che guardiamo indietro ai tanti anni di collaborazione straordinaria che abbiamo condiviso insieme. Ai nostri preziosi Sponsor, desideriamo esprimere la nostra sincera riconoscenza per il costante impegno e generoso sostegno nel corso di questi anni. Grazie alla vostra fiducia e alla vostra generosità, abbiamo potuto realizzare grandi cose, costruire una squadra di successo e portare avanti il nome della VBC Casalmaggiore con orgoglio e determinazione.

Un particolare GRAZIE va a tutti i nostri Tifosi che hanno colorato di rosa e trasudato passione e calore in tutte le partite. Capiamo e condividiamo l’amarezza di queste ore: non è una scelta facile ma è una scelta di responsabilità. L’augurio è di averli – Sponsor e Tifosi – ancora tutti al nostro fianco, nelle prossime avventure che vedranno la VBC protagonista“.