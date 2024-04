Hockey ghiaccio femminile: l’Italia si prende una vittoria importantissima! Slovacchia battuta 3-2

Dopo le prime due sconfitte e la vittoria di ieri, l’Italia dell’hockey su ghiaccio, ai Mondiali Femminili di Seconda Divisione, mette a segno un colpo importante battendo 3-2 la Slovacchia. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

A Riga, in Lettonia, la partita è da subito combattuta. In pista la tensione è palpabile come testimoniato anche dalle tre penalità inflitte dagli arbitri, una alla Slovacchia e due all’Italia. E proprio mentre le azzurre si trovano in inferiorità, le rivali dell’Est colpiscono con Kubekova che trova il punto del provvisorio 0-1 a due minuti dalla fine del primo tempo.

Nella seconda frazione le occasioni fioccano, nessuna delle due squadre però sembra in grado di andare a a referto ma, poco dopo la metà dei venti minuti in programma, è Anna Caumo a griffare il momentaneo 1-1, punteggio con cui si va all’ultimo break.

Si riparte per gli ultimi venti minuti, in perfetta parità. Neanche il tempo di tornare sul ghiaccio che Korenkova colpisce per l’1-2. L’Italia colpita sotto tutti i punti di vista elabora una lunga reazione che si traduce negli ultimi cinque minuti e mezzo a tutto gas.

Arriva prima la rete del 2-2 con Greta Niccolai e poi il gol del sorpasso, quello del 3-2, ancora con Anna Caumo a 30″ dalla fine.

L’Italia esplode di gioia per questa vittoria pesantissima che la rimette in gioco sotto tutti i punti di vista. Nella classifica del girone infatti, ora le azzurre sono provvisoriamente seconde, con un bilancio di 2 vinte e 2 perse, proprio alle spalle della Slovacchia (3-1).

Domani in programma, alle ore 11.30, l’ultima sfida di questa prima fase contro la Slovenia.