Volley femminile, Conegliano avvicina lo scudetto! Haak da 41 punti, Scandicci si arrende: 2-1 in finale

Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-1 (30-28; 23-25; 29-27; 25-22) nella gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile e si è così portata in vantaggio per 2-1 nella serie che assegna il tricolore. Le Campionesse d’Italia si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso dopo che le prime due partite si erano concluse al tie-break e ora potranno conquistare il titolo espugnando il PalaWanny di Firenze nel match in programma sabato sera.

Le toscane proveranno imporsi tra le mura amiche per poi giocarsi il tutto per tutto nella bella di spareggio. L’Imoco sta inseguendo il sesto sigillo consecutivo, mentre la Savino Del Bene sta cercando la prima gioia della propria storia. A fare la differenza è stata la superlativa opposto Isabelle Haak, autrice di 41 punti (4 muri, 2 ace).

Prova di lusso anche da parte della schiacciatrice Kathryn Plummer (23 punti, 2 ace), affiancata di banda da Kelsey Robinson (7), al centro Sarah Fahr (10 punti, 3 muri) e Marina Lubian (11, 2 ace). Eccellente regia di Joanna Wolosz, gran lavoro del libero Monica De Gennaro. A Scandicci non sono bastate Ekaterina Antropova (26 punti, 3 muri, 4 ace), Britt Herbots (19) e Zhu Ting (12).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Una zampata di Ognjenovic e un muro regalano il primo break a Scandicci (5-7), ma ci pensa Lubian a ribaltare la situazione con una fast e un ace (8-7). Due mani-out di Plummer e un muro di Fahr valgono il +3 (11-8). Vincente e muro di Haak per il 14-10, primo tempo di Lubian, mani-out e sassata di Haak per il 17-11. Scandicci non demorde e rientra con un vincente di Zhu e due muri (19-17). I muri di Haak e

Washington valgono il 23-20 per le padrone di casa, ma due vincenti di Zhu e un fallo in palleggio di Fahr porta sul pareggio a quota 23. Conegliano ha tre set-point, ma Scandicci li annulla prontamente (25-26). Herbots e Zhu regalano due set-point alle toscane, ma Haak e Fahr li annullano (28-28). Muro di Haak e vincente di Plummer per chiudere i conti.

Il secondo set è un serratissimo punto a punto fino al 16-16, poi due diagonali di Haak regalano un break pesante a Conegliano (18-16). Antropova e Zhu rispongono, poi un muro di Ognjenovic firma il sorpasso (20-19). Vincent di Zhu (21-20), poi Haak attacca fuori e Washington firma il muro del 23-20. Herbots regala tre set-point (24-21), Haak e Plummer annullano i primi due, poi ci pensa Herbots con una parallela a pareggiare i conti.

Diagonale di Haak, ace di Wolosz, slash di Plummer, muro di Fahr, vincente di Plummer e Conegliano scappa sul 9-4. Scandicci riesce però a rientrare con delle stoccate di Antropova (9-7). Antropova non si ferma, Carol stampa un muro e poi chiude di forza per il pareggio a quota 11. A seguire fa tutto Haak: muro e due ace per il 14-11, prima di sbagliare al servizio (14-12). Le toscane rimangono in scia (17-15, 18-16, 19-17, 20-18).

Una parallela e un ace di Antropova accorciano le distanze (21-20), duello tra Antropova e Haak (23-22), poi Plummer regala due set-point che vengono annullati da un mani-out di Antropova e un ace di Ognjenovic (24-24). Conegliano si procura altri tre set-point annullati da Herbots, Carol e Ruddins (27-27). Mani-out di Haak e un errore in diagonale di Ruddins regalano il set a Conegliano.

Mani-out di Plummer e ace di Lubian per lanciare Conegliano (6-3). Parallela di Plummer, pallonetto di Haak, vincente di Robinson per il 10-6. Conegliano è in totale controllo del quarto set, tiene a bada il tentativo di rimonta di Zhu (12-9) e Plummer firma il vincente del 16-13. Slash di Plummer, errore di Herbots e parallela di Haak (19-14). Le Pantere gestiscono (23-18), contengono Herbots e Antropova (24-22) e poi Haak la chiude di forza dalla seconda linea.