Volley, Dragan Travica vince il campionato greco con l’Olympiacos: vinta per 3-1 la serie con il Panathinaikos

Con la vittoria per 3-2 sul Panathinaikos, dopo una gara sofferta, con il centrale Bonatto fuori per infortunio e l’uscita del secondo centrale Djuric per uno stiramento alla fine del secondo set, l’Olympiacos di Dragan Travica si laurea campione di Grecia.

Fondamentale la classe del palleggiatore padovano, soprattutto nel tiebreak, che è riuscito a gestire al meglio le bande e l’opposto Stern, che alla fine ha preso il sopravvento sulla difesa biancoverde.