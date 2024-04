Rugby femminile: Italia, le convocate per la sfida finale contro il Galles

Si concluderà sabato 27 aprile, al Principality Stadium, con calcio d’inizio alle 12.15 locali, 13.15 italiane, in diretta su Sky Sport, il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 dell’Italia, che affronterà le padrone di casa del Galles. E dopo il brutto ko subito in casa con la Scozia è l’ultima occasione per le azzurre di trovare la seconda vittoria nel torneo e tentare una (disperata) corsa al podio.

E in vista dell’ultimo impegno nel torneo coach Nanni Raineri ha annunciato le 24 convocate che prepareranno la sfida di sabato prossimo in Galles. Nessuna grande novità tra le azzurre che devono ritrovare quel gioco che è mancato a Parma e, soprattutto, cercare di trovare quel possesso e territorio che in questo Sei Nazioni è mancato.

ITALIA – convocate

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 59 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 14 caps)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 25 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 47 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 54 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 99 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 66 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 11 caps)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 10 caps)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 50 caps)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 50 caps)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 28 caps)

Aura MUZZO (Villorba Rugby, 44 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)

Alessia PILANI (Rugby Colorno, 7 caps)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 74 caps)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 22 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby, 23 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 86 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 14 caps)

Sara TOUNESI (Sale Sharks, 39 caps)

Silvia TURANI (Harlequins, 33 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 25 caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)