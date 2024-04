Basket femminile, le migliori italiane della 26sima giornata di A1: D’Alie e Conte trascinano San Martino ai playoff

Si è conclusa la stagione regolare del massimo campionato italiano femminile di basket e nel weekend si sono scritte le ultime sentenze. San Martino di Lupari ha strappato l’ultimo biglietto per i playoff, eliminando di fatto Sassari, mentre Venezia ha chiuso la stagione regionale al primo posto, davanti a Schio. E anche l’ultima giornata ha visto tante italiane protagoniste.

Partendo proprio dal match decisivo di giornata, decisive nella vittoria di San Martino di Lupari contro Sassari sono state Rae Lin D’Alie, che ha chiuso con 12 punti e ben 7 assist, così come Anastasia Conte, che ha chiuso con 16 punti. Non bastano, invece, alle sarde i 24 punti di Carangelo. Chiude, come detto, al primo posto Venezia e nella sfida contro Roma spicca Matilde Villa, che segna 15 punti e con 6 assist è decisiva.

Vittoria esterna per Schio che supera il Sanga Milano, con le milanesi cui non bastano i 24 punti di Toffali, migliore marcatrice del match. Vittoria esterna, ma di misura, anche per la Geas Sesto San Giovanni che si impone nel derby lombardo contro la Brixia Brescia e in doppia cifra, con 10 punti, chiude Conti per le ospiti, mentre per Brescia spiccano i 14 punti di Zanardi.

Chiude con una vittoria Battipaglia, che si impone in casa contro Ragusa, con le siciliane cui non bastano le doppie cifre ottenute da Pastorelli, che chiude con 12 punti, e Miccoli, che ne mette 13 a referto. Infine, vittoria di strettissima misura per la Virtus Bologna contro Campobasso, in un match dove però nessuna italiana risulta decisiva.