VIDEO Golf, Augusta Masters: gli highlights e le migliori giocate del terzo round

Entra sempre più nel vivo il primo Major stagionale. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine di un appassionante Augusta Masters 2024. Nella serata italiana sarà spettacolo assicurato con 15 partecipanti racchiusi in un fazzoletto di 7 colpi. Spettacolo che non è di certo mancato nella terza tornata, con un Collin Morikawa sugli scudi. L’americano grazie al suo -3 di giornata è balzato in seconda piazza con -6 ad un solo colpo dal connazionale Scottie Scheffler. Diamo uno sguardo ai colpi giocati dal ventisettenne californiano.

VIDEO: TUTTI I COLPI DEL TERZO ROUND DI COLLIN MORIKAWA

Sabato che ha sorriso anche a Ludvig Aberg. Lo svedese piazza un solido -2 che lo fa balzare in quarta piazza con lo score complessivo di -4. Il ventiquattrenne di Eslov è il primo europeo in classifica e questa sera tornerà sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club per cercare addirittura il colpo grosso. Aberg si giocherà la palma di migliore del Vecchio Continente con il danese Nicolai Hojgaard e l’inglese Matt Fitzpatrick. In difficoltà invece l’esperto Rory McIlroy e Jon Rahm, praticamente mai in partita sin dal primo round. Chissà che non passano regalarci un colpo di coda proprio nel round decisivo.

VIDEO: I PUTT PIU’ LUNGHI DEL TERZO ROUND

VIDEO: I DRIVE PIU’ LUNGHI DEL TERZO ROUND

Nel pomeriggio italiano spazio dunque al quarto ed ultimo round dell’Augusta Masters 2024. Appuntamento a domattina con cronaca, highlights ed interviste della tornata che decreterà il vincitore.