F1, scoppia un piccolo incendio nelle libere a Shanghai: cosa è successo in Cina

Il lungo weekend dedicato al GP della Cina, quinta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1, si è aperto nel segno di un piccolo mistero. Nel pieno dell’unica sessione di prove libere dell’intero fine settimana (che sarà contrassegnato dalla prima Sprint Race stagionale) infatti è scoppiato un piccolo incendio sull’erba del circuito di Shanghai, provocando una bandiera rossa.

Tutto è successo quando mancavano poco più di quarantaquattro minuti alla fine del segmento, quando sull’erba adiacente alla sinistra della curva 7 è iniziato a divampare il fuoco, prontamente spento dagli addetti alla sicurezza.

Un avvenimento chiaramente lieve, ma che ha incuriosito in modo particolare gli addetti ai lavori che, per la prima volta, si sono ritrovati al cospetto di una situazione così tanto sui generis. Al momento non sono note le cause che possano avere innescato le fiamme, anche se le ipotesi più accreditate lasciano pensare a un liquido infiammabile, oppure ad un pezzo di monoposto incandescente finito sull’erba.

Una volta compresa l’entità leggera del danno, sul web si è scatenata come sempre la caccia al meme, con tanti utenti che hanno ricordato come le albe italiane riservino sempre sorprese, facendo riferimento per esempio a quanto successo lo scorso anno al GP di Las Vegas, con il tombino apertosi proprio durante le prove libere provocando l’annullamento della sessione. Di seguito il video di quanto successo

IL VIDEO DEL PICCOLO INCENDIO SCOPPIATO DURANTE LE PROVE DEL GP DI SHANGHAI