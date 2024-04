F1, Ivan Capelli sulle libere di Shanghai: “Red Bull più lucida nella gestione strategica”

Sono diversi gli spunti d’interesse emersi dopo l’unica sessione di prove libere valida per il GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. La prima Sprint Race stagionale si svolgerà infatti proprio sul circuito di Shanghai, fattore che ha portato i principali team coinvolti a pensare alla strategia giusta in vista dell’impegnativo fine settimana.

In tal caso va rimarcata la differenza tra la Ferrari e la Red Bull. La scuderia di Maranello ha infatti lavorato maggiormente sull’asset da qualifiche, preferendo risparmiare le gomme, optando per un solo treno di rosse. In maniera opposta si è mosso invece il team austriaco che, invece, ha utilizzato sia le gialle che le rosse, cercando di raccogliere più dati possibili.

Su questo ultimo argomento si è concentrato Ivan Capelli, intervenuto su Sky Sport Italia per le analisi a caldo: “Ci sono squadre che hanno fatto un lavoro lineare, io metto la Red Bull davanti a tutti perché vanno più forte ma sono anche più lucidi da un punto di vista organizzativo. Hanno fatto un lavoro con la media, hanno utilizzato tre giri veloci, hanno sfruttato la bandiera rossa, hanno messo benzina, fatto un mini run da sei-sette giri e montato la gomma rossa. E soprattutto hanno dato ai piloti dopo cinque anni quella progressione che serve per entrare nel feeling della pista, per capirne i limiti”.

L’analista ha poi proseguito: “Abbiamo visto tanti piloti entrare nella pit lane e sbagliare la frenata, cosa che dimostra quanto non ci sia abitudine del tracciato. La Ferrari ha fatto una cosa diversa, lavorando solo su gomma rossa. Adesso sono a un secondo e sette dei primi. E ti vengono dei dubbi“.