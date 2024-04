VIDEO Armand Duplantis record del mondo: volo memorabile nel salto con l’asta

Armand Duplantis ha iniziato la stagione all’aperto con una perentoria stoccata, degna del suo talento sconfinato. Il fuoriclasse svedese ha infatti firmato il nuovo record del mondo di salto con l’asta, volando a 6.24 metri. Il Campione Olimpico e del Mondo ha ritoccato di un centimetro il suo precedente primato siglato lo scorso anno alle finali di Diamond League. L’occasione per il balzo da sogno è arrivata a Xiamen (Cina), dove è andata in scena la prima tappa della Diamond League.

Armand Duplantis, che oggi pomeriggio aveva già vinto la gara con i 6.00 metri valicati al primo assalto, ha firmato il record del mondo per l’ottava volta in carriera e sarà l’uomo da battere tra gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. Un debutto davvero con i fiocchi nell’annata agonistica a cielo aperto, dopo che in inverno aveva conquistato il titolo iridato in sala. Di seguito il VIDEO del record del mondo di salto con l’asta firmato da Armand Duplantis.