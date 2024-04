Atletica, Lindsey e Tebogo da mondiale stagionale: 200 spalla a spalla, tempo enorme controvento! Desalu attardato

Spettacolo incredibile sui 200 metri a Nairobi (Kenya), dove è andata in scena la prima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). Mezzo giro di pista a ritmi folli per i due uomini più attesi della vigilia che, in altura (circa 1.800 metri s.l.m.) e con un vento contrario esagerato (1,5 m/s), hanno regalato uno spalla a spalla semplicemente rovente.

Lo statunitense Courtney Lindsey ha battuto al photo-finish il botswano Letsile Tebogo, entrambi accreditati di un roboante 19.71 con appunto un muro di brezza in faccia che li ha frenati. L’americano ha migliorato sensibilmente la già sua miglior prestazione mondiale stagionale, ovvero il 19.88 corso lo scorso 12 aprile a Gainesville, mentre l’africano ha abbassato il 19.95 timbrato il 27 marzo a Johannesburg.

Il 25enne Courtney Lindsey, semifinalista agli ultimi Mondiali, è partito meglio e ha pennellato una curva strepitosa, tanto che Tebogo è uscito con un metro di svantaggio. Il 20enne, argento iridato sui 100 e bronzo sui 200 (personali di 9.88 e 19.50), ha recuperato centimetro dopo centimetro e sembrava prossimo al sorpasso, ma Lindsey è stato più scaltro a buttarsi sulla linea del traguardo e a batterlo per millesimi. Terzo lo svizzero William Jeff Reais (20.54).

Gara anonima per il nostro Fausto Desalu. Il Campione Olimpico della 4×100 ha terminato al quinto posto con l’alto tempo di 20.72, appena alle spalle del camerunense Claude Emmanuel Itoungue (20.71) e davanti allo statunitense Micaiah Harris (20.76).