Vela, Last Chance Regatta: ufficiale il pass olimpico dell’Italia nel 470 misto! Medal Race decisiva per i 49er

Adesso è ufficiale: l’Italia della vela si è qualificata nel 470 misto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La certezza aritmetica del pass è arrivata durante la quinta giornata della Last Chance Regatta, in corso di svolgimento a Hyeres nell’ambito della Semaine Olympique Française e valevole come ultimo evento globale di qualificazione a cinque cerchi.

I due equipaggi italiani hanno conservato infatti le prime due piazze della classifica generale al termine delle regate di oggi, accedendo alla Medal Race con un margine incolmabile sulla Corea del Sud di Kim/Lee, quinta nazione in graduatoria e quindi prima delle escluse al momento dalle Olimpiadi. Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (2-7 il parziale odierno) restano in testa a +8 su Elena Berta/Bruno Festo (3-8) e sono i favoriti per la vittoria della LCR transalpina e di conseguenza anche per la selezione olimpica (la quota è non nominale, quindi sarà la Federazione italiana a scegliere l’equipaggio per i Giochi).

Per completare l’en plein e gareggiare nelle regate olimpiche di Marsiglia in tutte e dieci le classi previste, manca all’appello a questo punto soltanto il pass nel doppio acrobatico maschile 49er. Il day-5 della Last Chance Regatta a Hyeres è stato sicuramente positivo in tal senso per i colori azzurri, tuttavia non sarà facile ribaltare completamente la situazione nella decisiva Medal Race di domani.

Simone Ferrarese e Leonardo Chistè hanno rimontato fino al sesto posto overall (quinto per nazioni, perché sono presenti due coppie tedesche nelle prime piazze) con uno score odierno di 3-4-8, ma l’ultimo posto disponibile per le Olimpiadi attualmente occupato da Hong Kong con Sakai/Aylsworth è ancora distante 7 punti. Un filo di speranza anche per l’altra imbarcazione tricolore, con Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò (8-1-2 oggi) che devono però recuperare addirittura 17 punti sugli asiatici nella regata finale a punteggio doppio riservata esclusivamente ai primi dieci equipaggi della generale.