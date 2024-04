Vela, Last Chance Regatta 2024: l’Italia ipoteca il pass olimpico nel 470 misto, situazione complessa tra i 49er

Cominciano a prendere forma in maniera sempre più chiara le classifiche al termine della quarta giornata della Last Chance Regatta, in corso di svolgimento a Hyerese in occasione della Semaine Olympique Française e valevole come ultimo evento globale di qualificazione olimpica della vela per Parigi 2024. L’Italia, già qualificata in 8 classi, vuole completare l’en plein e va a caccia del pass nel 470 misto e nel doppio acrobatico maschile 49er.

Obiettivo ormai acquisito (manca solo la certezza aritmetica, che arriverà con ogni probabilità già domani) nel 470 misto, con i due equipaggi tricolori che occupano sempre le prime due posizioni della generale prendendo ancor più margine sugli inseguitori. Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini (5-1 oggi) si trovano al comando con 4 punti di vantaggio su Elena Berta/Bruno Festo (score odierno di 6-2) e soprattutto 52 punti sulla Corea del Sud di Kim/Lee, quinta nazione in graduatoria e prima delle escluse virtualmente dalla zona qualificazione olimpica quando mancano due regate di flotta e la Medal Race.

Situazione sempre più complicata invece purtroppo tra i 49er, con l’Italia attualmente quinto Paese in classifica e quindi primo degli esclusi dai Giochi Olimpici di Parigi. Simone Ferrarese e Leonardo Chistè si confermano costanti (9-10-5) e continuano la loro lenta rimonta, ma devono recuperare ancora 18 punti a Hong Kong, 19 al Belgio o 22 al Brasile per conquistare il ticket a cinque cerchi.

Pessimo day-4 per Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò (24-8-18), superati anche dagli israeliani Abu/Wirtheim e staccati di 14 lunghezze dai connazionali. Per gli skiff 49er restano in calendario un massimo di 3 regate di flotta domani e poi la Medal Race a punteggio doppio venerdì.