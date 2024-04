Judo, Capanni Dias combatte alla pari con la testa di serie n.1 ma viene eliminata agli Europei nei -57 kg

Al debutto assoluto in un grande evento internazionale a livello senior, Thauany David Capanni Dias ha confermato un potenziale davvero notevole tenendo testa alla fortissima georgiana Eteri Liparteliani e arrendendosi solamente al Golden Score nel primo turno della categoria fino a 57 kg in occasione dei Campionati Europei 2024 di judo, in corso di svolgimento a Zagabria.

Sorteggio molto sfortunato per l’italo-brasiliana, che ha pescato subito la prima testa di serie del seeding in una Pool A estremamente competitiva. Capanni Dias, bronzo europeo U23 nel 2022 già capace di salire sul podio in due Grand Prix, ha visto sfumare così la possibilità di giocarsi qualcosa di importante in uno degli appuntamenti clou della sua stagione, dato che non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi (in questa categoria l’Italia verrà rappresentata da Veronica Toniolo).

La ventenne azzurra, candidata ad un ruolo da protagonista nella Nazionale tricolore per il prossimo quadriennio verso Los Angeles 2028, ha messo in seria difficoltà una judoka di altissimo livello mondiale come Liparteliani (che aveva già battuto l’anno scorso agli Europei a squadre di Cracovia) sfoderando una buona varietà di tecniche e gestendo abbastanza bene l’incontro anche per quanto riguarda le sanzioni (due a testa prima del Golden Score), ma facendosi sorprendere per un attimo dalla falciata della georgiana e cedendo dunque per waza-ari dopo 20″ supplementari.