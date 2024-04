Vela, Last Chance Regatta 2024: Italia vicina al pass olimpico nel 470 misto, strada in salita per i 49er

Bilancio agrodolce per i colori azzurri al termine della terza giornata della Last Chance Regatta, in corso di svolgimento nelle acque di Hyeres in occasione della Semaine Olympique Française e valevole come ultimo evento globale di qualificazione olimpica della vela per Parigi 2024. L’Italia, già qualificata in 8 classi, vuole completare l’en plein e va a caccia del pass nel 470 misto e nel doppio acrobatico maschile 49er.

Day-3 praticamente perfetto e ticket a cinque cerchi ormai sempre più vicino nel 470, con i due equipaggi tricolori che stanno dominando la scena dimostrando una netta superiorità rispetto alla concorrenza. Dopo 6 regate di flotta (ne mancano al massimo 4, più la Medal Race) la situazione di classifica vede appaiate in testa a quota 8 punti netti le coppie formate da Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini ed Elena Berta/Bruno Festo.

Quest’oggi Ferrari/Dubbini hanno vinto entrambe le prove disputate subito davanti ai connazionali, costruendo così un margine sempre più ampio e rassicurante sugli inseguitori. In questo momento le barche nostrane possono gestire un vantaggio di 37 punti sulla Polonia di Paszek/Wielczyk, quinta nazione in classifica e prima delle escluse dunque virtualmente dalla zona qualificazione olimpica.

Giornata negativa invece purtroppo in casa Italia tra i 49er, con una situazione che si complica notevolmente in ottica pass per Parigi 2024 dopo nove regate di flotta (ne mancano un massimo di 6, prima della Medal Race). Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò non hanno brillato, raccogliendo un parziale di 21-7-9 e scivolando dal quarto al settimo posto assoluto in graduatoria con 67 punti.

Buona costanza ma nessun acuto nelle tre prove odierne per Simone Ferrarese e Leonardo Chistè (12-11-10), che occupano la nona piazza overall a quota 77 punti. Ad oggi il Bel Paese sarebbe fuori dai Giochi come primo degli esclusi (quinta posizione provvisoria tra i Paesi in lizza per i quattro slot), con Crivelli Visconti/Calabrò che devono recuperare 11 punti ai brasiliani Soffiatti Grael/Silva Simoes.