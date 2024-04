Tiro a volo, Mauro De Filippis secondo nel Preolimpico di Doha! Pass nel trap maschile per Spagna e Turchia

Il torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar, riserva ai colori azzurri il secondo posto nel trap maschile di Mauro De Filippis: dato che l’Italia aveva già conquistato due carte per Parigi 2024 nella specialità, i pass non nominali vanno alla Spagna del vincitore, Andres Garcia, ed alla Turchia del terzo classificato, Oguzhan Tuzun.

Nel duello finale la spunta l’iberico Andres Garcia, che conquista la carta olimpica ed al termine dei 50 piattelli regolamentari supera per 46-45 l’azzurro Mauro De Filippis (l’Italia ha già ottenuto due pass nella specialità).

L’altro pass olimpico in palio se lo aggiudica il turco Oguzhan Tuzun, terzo a quota 35/40, mentre resta ai piedi del podio il maltese Gianluca Chetcuti, quarto con 29/35. Quinta piazza per lo sloveno Matjaz Lepen a quota 24/30, infine sesto posto per l’albanese Arian Kumi, con 15/25.

L’Italia, come detto, aveva già raggiunto il contingente massimo e non poteva ottenere altre carte olimpiche, ma comunque in Qatar c’erano altri due azzurri al via, entrambi eliminati nell’affollato shoot-off a dodici tiratori che ha messo in palio gli ultimi due posti per la finale: 10° Giovanni Pellielo, 16° Massimo Fabbrizi.