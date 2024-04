Tiro a volo, Preolimpico Doha 2024: nel trap femminile pass per Francia e Kazakistan. Jessica Rossi 15ma

Si è conclusa la prima delle quattro gare in programma nel torneo finale di qualificazione olimpica di tiro a volo, in corso a Doha, in Qatar: nel trap femminile i due pass per Parigi 2024 sono stati assegnati prima della finale che, seppur ininfluente, si è poi disputata ugualmente, e sono andati a Francia e Kazakistan.

Hanno conquistato il pass olimpico non nominale, infatti, la transalpina Melanie Couzy, quarta nelle eliminatorie e vincitrice dello shoot-off a sei che ha assegnato gli ultimi tre posti in finale, e la kazaka Mariya Dmitriyenko, settima e prima delle escluse dall’ultimo atto.

L’Italia ha già conquistato il contingente massimo in questa specialità e non avrebbe potuto ottenere nuovi pass olimpici: due le azzurre al via, le quali, seppur con andamenti diversi, hanno ottenuto risultati simili. Si è classificata 15ma Jessica Rossi, con 116/125, proprio davanti a Maria Lucia Palmitessa, 16ma con 115/125.

Nel superfluo ultimo atto è stata proprio la transalpina Melanie Couzy ad essere la prima eliminata, sesta con 15/25, seguita dalla lusitana Maria Ines Coelho De Barros, la quale aveva già ottenuto il pass olimpico, quinta con 22/30, e dalla guatemalteca Adriana Ruano Oliva (il Guatemala ha già 2 pass olimpici), quarta con 28/35.

E’ salita sul gradino più basso del podio l’australiana Penny Smith (anche l’Australia ha già centrato 2 pass olimpici), terza con 32/40, mentre il duello finale, al termine dei 50 piattelli regolamentari, è andato alla slovacca Zuzana Rehak-Stefecekova (già in possesso della carta per Parigi 2024), che ha battuto l’altra australiana Laetisha Scanlan per 46-42.