Vela, bilancio trionfale per l’Italia al termine delle qualificazioni olimpiche. E c’è ancora l’ipotesi ripescaggio con i 49er…

La Last Chance Regatta, andata in scena la scorsa settimana nelle acque di Hyeres, ha sancito di fatto la conclusione del lungo percorso di qualificazione olimpica della vela verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. È arrivato dunque il momento di tracciare un bilancio complessivo per l’Italia, capace di alzare considerevolmente l’asticella rispetto al precedente ciclo olimpico di Tokyo.

In Giappone il movimento azzurro fu rappresentato in 6 classi su 10, mentre a Marsiglia (sede delle prossime regate a cinque cerchi) schiererà almeno 9 equipaggi. Esiste infatti ancora una piccola possibilità di completare l’en plein e qualificarsi in tutte e dieci le classi, nel caso in cui la Germania dovesse rinunciare alla quota conquistata a Hyeres nel doppio maschile acrobatico 49er (gli equipaggi teutonici non avrebbero infatti raggiunto i requisiti minimi interni per andare ai Giochi).

A prescindere dall’eventuale ripescaggio nei 49er, la Road to Paris della vela olimpica tricolore si è rivelata estremamente positiva non solo per la quantità di pass agguantati ma soprattutto per la qualità di chi verrà impiegato alle Olimpiadi. Sono almeno 5-6 infatti le possibili carte da medaglia dell’Italia in vista di un’edizione dei Giochi che potrebbe regalare grandi soddisfazioni alla vela nostrana.

Il Mondiale unificato di Den Haag, prima chance per strappare la qualificazione, ha promosso ben 7 imbarcazioni azzurre a Marsiglia (Nacra 17, Formula Kite maschile e femminile, iQFoil maschile e femminile, singolo maschile ILCA7 e singolo femminile ILCA6), mentre gli ultimi ticket sono arrivati agli Europei 2023 per i 49erFX e alla Last Chance Regatta 2024 per il 470 misto.

Peccato per non aver conquistato sul campo l’ultima quota nel doppio maschile 49er con due buoni equipaggi a cui è però mancato qualcosa negli appuntamenti clou, ma come riportato in precedenza c’è ancora la possibilità di presentarsi in Francia con la squadra al completo. Ancora pochi giorni di attesa e poi ne sapremo di più in tal senso.