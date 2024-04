United Rugby Championship: Treviso a Belfast per puntare ai playoff

Si disputa questo weekend il quart’ultimo turno della stagione regolare dell’United Rugby Championship e la Benetton Treviso è impegnata in una difficile trasferta sul campo dell’Ulster, in un vero e proprio scontro diretto nella corsa ai playoff. Per i ragazzi di Marco Bortolami una partita non facile, ma vincere significherebbe mettere un piede nella post season.

I veneti, infatti, sono attualmente quinti con 42 punti, ma alle loro spalle ci sono ben sei squadre racchiuse in soli tre punti. E tra esse proprio i nordirlandesi dell’Ulster, attualmente decimi con 39 punti e che sono obbligati a vincere per restare in corsa per i playoff. Ma anche Treviso è chiamata a un successo esterno, visto che i prossimi turni vedranno due trasferta in Sudafrica e poi il possibile scontro diretto con l’Edimburgo.

Treviso arriva dalla netta vittoria ottenuta contro i Newport Dragons, ma il 36-19 non deve illudere che si sia trattata di una vittoria facile. Umaga e compagni continuano a faticare in attacco e hanno regalato tre mete agli avversari, tenendoli troppo a lungo in partita. Contro l’Ulster, squadra ben più forte e strutturata, dei regali del genere sarebbero decisivi, soprattutto in trasferta, e dunque la Benetton deve cambiare marcia in questo finale di stagione.

I playoff sono un obiettivo dichiarato fin da inizio stagione e raggiungerli (assieme alla semifinale di Challenge Cup conquistata) vorrebbe dire chiudere la stagione quanto meno in positivo, con tutto quello che arriverebbe dopo che sarebbe un plus. Ma raggiungerli è fondamentale e i ragazzi di Marco Bortolami devono cambiare marcia soprattutto palla in mano, costruendo di più e soprattutto finalizzando di più quanto costruito. Non sarà facile a Belfast, ma le qualità ci sono e un colpaccio non è impossibile.