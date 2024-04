Monza-Perugia volley, quando si gioca gara-4 della finale: data, programma, orario, tv, streaming

Domenica 28 aprile (ore 18.00) si gioca Monza-Perugia, gara-4 della serie Finale che assegna lo Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Dopo l’incredibile prestazione sfoderata dai brianzoli nella seconda sfida per pareggiare la serie, è aritmetico che si arriverà a giocare almeno la quarta partita, in questa serie che assegnerà il Tricolore ad una delle due compagini.

Tanto equilibrio e grande spettacolo nei due match andati in scena, e dopo l’incontro di stasera una delle due compagini vedrà in gara-4 il primo match point per chiudere la contesa, mentre l’altra sarà con le spalle al muro. Monza si conferma la grande rivelazione di questa annata. I ragazzi di Massimo Eccheli, quinta testa di serie in questi playoff, hanno eliminato prima Civitanova e poi Trento, andando a vincere in entrambi i casi gara-5 in trasferta. Una squadra unita, che non molla mai e che ha costellato l’annata di diverse imprese. Al palleggio per i brianzoli agisce Cachopa, che ha la possibilità di contare sugli attaccanti Eric Loeppky, Stephen Maar, Ran Takahashi. Al centro agiscono due italiani, Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino.

La squadra di Lorenzetti va a caccia del secondo titolo della sua storia dopo quello conquistato nel 2018. Perugia, seconda in regular season, ha eliminato nei turni precedenti Verona e Milano, rispettivamente in tre e quattro partite. La serie finale però si sta rivelando ancora più complicata, di fronte ad una Monza mai doma e sempre pungente. Gli umbri possono contare sulla regia di un magistrale Simone Giannelli, che si affida in diagonale alle sassate dell’opposto Wassim Ben Tara. Ai lati giocano due martelli fenomenali quali Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, mentre al centro compito di difendere la rete per Roberto Russo e Flavio Resende.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Monza-Perugia, gara-4 della Finale Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su RaiDue, in streaming su RaiPlay e VBTV. OA Sport vi offrirà come sempre la Diretta Live testuale dell’intero match.

CALENDARIO GARA-4 MONZA-PERUGIA VOLLEY MASCHILE

Domenica 28 aprile

Ore 18.00 Mint Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta TV su RaiSport HD

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.