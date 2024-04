Gianmarco Pozzecco: “Sono preoccupato per l’infortunio di Simone Fontecchio”

Sta per arrivare il momento più importante della stagione (e probabilmente del quadriennio) per la Nazionale italiana di basket al maschile. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco il 2 luglio voleranno in Porto Rico e disputeranno il Preolimpico per cercare la qualificazione ai Giochi di Parigi.

Al momento però, il giocatore più talentuoso della squadra italiana, è fermo ai box. Simone Fontecchio infatti ha saltato l’ultima parte di stagione in NBA con i Detroit Pistons a causa di un infortunio all’alluce.

Il commento del commissario tecnico azzurro a Sky: “Simone purtroppo non ha di fatto giocato il finale di stagione NBA per via dell’infortunio che l’ha colpito. Ed è un peccato perché stava giocando in maniera fantastica“.

E aggiunge: “Ora la prima cosa che dobbiamo fare è dare una valutazione precisa del suo infortunio non appena rientrerà a breve in Italia. Speriamo ovviamente che l’infortunio non sia grave, vedremo ma non nego di essere un po’ preoccupato per Simone“.