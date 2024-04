United Rugby Championship: le Zebre Parma provano a fermare i Glasgow Warriors

Si disputa questo weekend il quart’ultimo turno della stagione regolare dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma ospitano al Lanfranchi i Glasgow Warriors, in un vero e proprio testacoda. Per i ragazzi di Fabio Roselli la volontà di tornare dopo tanto tempo alla vittoria, fermando la corsa degli scozzesi, attualmente secondi in classifica.

Per provare a ribaltare i pronostici per le Zebre Parma sarà fondamentale la difesa. In stagione, infatti, gli emiliani hanno mancato 23,3 placcaggi a partita, peggior record del torneo, mentre mediamente gli avversari ne hanno mancati solo 16.4 placcaggi. E di fronte ha una squadra che porta a casa più clean break di tutti, 8.8 a partita, mentre in attacco le Zebre ne ottengono solo 4.4.

Non solo, perché quando Glasgow ha vinto i clean break medi sono stati 10.2, concedendone solo 3.7. Come si capisce, dunque, il primo passo è difendere al meglio quando gli scozzesi sono palla in mano e limitare al massimo le loro corse, dando così loro meno occasioni possibili di andare in meta. E per questa sfida Fabio Rosselli effettua diversi cambi nel XV titolare e in panchina.

Turno di riposo per Gonzalo Garcia, Simone Gesi, Giovanni Licata, Andrea Zambonin e Davide Ruggeri, particolarmente impiegati durante l’anno e negli ultimi fine settimana di gioco. Muhamed Hasa torna a destra in prima linea, Gregory scivola all’ala, Enrico Lucchin e Franco Smith Jr partono titolari ai centri, Thomas Dominguez dal primo minuto in mediana con capitan Prisciantelli. In formazione si rivedono anche Ferrari, De Leeuw, Fox-Matamua, Sisi e Manfredi, quest’ultimo in procinto di tagliare il traguardo delle cinque presenze in maglia zebrata. Convocato anche il pilone dell’accademia Samuele Taddei, in campo il 1 marzo a Cork contro Munster, e il mediano di mischia Ratko Jelic, pronto a subentrare a gara in corso in questa sua prima apparizione stagionale.