Basket femminile, Venezia e Schio provano a staccare il pass per la semifinale dei playoff di Serie A1

La Serie A1 di basket femminile torna in campo nel weekend alle porte per le gare-2 dei quarti di finale dei playoff con tre partite previste domenica 28 aprile ed una nella serata di lunedì 29 aprile. Scattano anche i playout per evitare la retrocessione in A2: andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono.

Per i quarti di finale dei playoff, alle ore 18:00 la Passalacqua Ragusa ospita la Virtus Bologna per cercare di sovvertire il pronostico dopo il successo esterno in gara-1 per 75-77 – le V-nere devono pareggiare i conti e giocarsi il tutto per tutto nell’eventuale gara-3 di nuovo a Bologna, con le siciliane che puntano a tornare in semifinale scudetto a distanza di qualche anno dall’ultima volta. Sempre alle 18:00 ma a Sesto San Giovanni (Milano) l’Allianz Geas cercherà di chiudere la pratica contro Campobasso dopo la vittoria fuori casa per 70-76 ma dopo ben due overtime – le molisane sono spalle al muro e non hanno altra possibilità se non quella di vincere e portare la sfida a gara-3.

Alle ore 20:00 tocca invece a San Martino di Lupari e Schio, con le campionesse d’Italia reduci dal convincente successo per 83-67 tra le mura amiche di pochi giorni fa che puntano dritte a riconfermare il titolo della passata stagione. Il programma dei playoff verrà poi completato lunedì sera alle 20:30 con il match tra Oxygen Roma e Reyer Venezia: le lagunari vogliono continuare il trend positivo dopo aver chiuso la regular season al primo posto ed aver rispettato il fattore campo al Taliercio mercoledì sera, mentre le romane ce la metteranno tutta per mettere in difficoltà le oro-granata.

Scattano invece nel fine settimana anche i playout che determineranno le due squadre che rimarranno in Serie A1 il prossimo anno e quali invece scenderanno in A2 – sempre al meglio delle tre gare come per i playoff. S’incomincia domani sera alle 20:30 con il confronto tra la RMB Brixia e la neo-promossa Sanga Milano (gara-2 in programma mercoledì 1° maggio a campi invertiti), mentre domenica alle ore 18:00 sarà il turno di E-Work Faenza-O.ME.P.S. Battipaglia – gara-2 giovedì 2 maggio in Campania.