United Rugby Championship: Benetton Treviso, con Newport obbligato vincere con bonus

Torna l’United Rugby Championship dopo la sosta per le coppe europee e la Benetton Treviso torna in campo sabato pomeriggio a Monigo, ospitando i gallesi di Newport. Una sfida, quella contro i Dragons, sulla carta non impossibile per Umaga e compagni, chiamati dunque a vincere e possibilmente farlo con bonus.

La Benetton Treviso ha attualmente 37 punti in classifica, è al sesto posto, ma deve difendersi da chi insegue, con il nono posto distante solo tre punti. Vincere nettamente in casa contro i gallesi, dunque, sarebbe uno step importantissimo nella corsa ai playoff, anche perché un paio di avversarie dirette saranno impegnate in sfide non facili e potrebbero arrivare dei passi falsi.

La Benetton Treviso in stagione ha faticato molto in attacco, segnando solo 250 punti, ma hanno una delle migliori difese del campionato, subendo solo 257 punti. E l’avversaria di giornata è la seconda peggiore come attacco, con soli 205 punti segnati, e il peggior attacco – assieme alle Zebre – con ben 439 punti al passivo. Puntare sulla difesa, ma soprattutto spingere in attacco, sarà decisivo per superare lo scoglio e, soprattutto, per segnare le 4 mete che varrebbero un bonus fondamentale nella corsa playoff.

“Parte sempre tutto dal pacchetto degli avanti. Per cui dovremo essere dominanti davanti nelle fasi statiche e poi essere ordinati nei nostri sistemi. Non è stato tutto perfetto contro Connacht, perciò i Dragons proveranno ad attaccarci vicino ai punti d’incontro, dove non siamo stati così veloci nei reset. In attacco dovremo avere pazienza attraverso le fasi. Hanno un pacchetto di mischia pesante e cercheremo di metterli in difficoltà come fatto in altre partite con il ritmo e mantenendo le fasi più a lungo possibile. Sono sicuro che nell’arco degli 80 minuti questo ci darà un vantaggio su di loro” le parole di coach Bortolami alla vigilia.