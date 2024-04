Tuffi, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia lontani dal podio dai tre metri a Xi’an

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare della Super Final della Coppa del Mondo di tuffi, in svolgimento a Xi’an (Cina). Una competizione, in cui è presente anche la Nazionale italiana, funzionale all’avvicinamento all’evento più importante della stagione, le Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Un day-2 in cui erano in programma le prove dai tre metri per donne e uomini.

Detto del secondo posto di una solida Chiara Pellacani, nella gara maschile non sono arrivati riscontri della stessa tipologia. Presenti Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che hanno cercato di esprimersi al meglio in un contesto altamente qualificato, ma alla fine della fiera si sono dovuti accontentare di un piazzamento. Il calabrese e il romano, infatti, hanno concluso in settima e decima posizione.

Tocci ha totalizzato 418.45, sporcando un po’ il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato (60.00) e soprattutto il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (57.00). Riscontri, invece, lusinghieri nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (79.05), nel doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (79.90,) e nel triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (76.50). Più indietro Marsaglia con 362.65 punti, dove a pesare soprattutto è l’errore nell’ultimo tuffo, ovvero il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato con cui l’azzurro ha raccolto solo 34.20.

Neanche a dirlo, vittoria cinese firmata da Wang Zongyuan, oro mondiale a Doha e argento olimpico a Tokyo, con il super score di 525.00: 91.80 con il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato, 94.50 con il uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo e 102.60 con il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (9.0 e 9.5 di valutazione). Alle sue spalle hanno terminato il messicano Osmar Olvera Ibarra (475.55) e il britannico Jack Laugher (472.85).