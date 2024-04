Tuffi, Assoluti Indoor 2024: Belotti e Santoro trionfano nel sincro maschile dai tre metri

Ultima giornata degli Assoluti Indoor di Torino e sono stati assegnati i titoli nel sincro maschile dai tre metri e quello dalla piattaforma maschile. Tante le assenze tra i big, come quelle delle coppie Tocci-Marsaglia e Pellacani-Bertocchi, ed è stata dunque l’occasione per alcuni giovani di mettersi in mostra.

Stefano Belotti completa il suo weekend perfetto, trionfando anche nella prova di sincro maschile in coppia con Matteo Santoro. I due azzurri si sono imposti con il punteggio complessivo di 380.19, complice anche un ottimo doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 77.52. Sul podio ci salgono anche Porco/Cafiero (366.69) e Auber/Mosca (347.52).

Nella gara femminile erano iscritte tre coppie e la vittoria è andata ad Elettra Neroni e Matilde Borello, che hanno chiuso la loro gara con 246.30 punti. Secondo posto per Gorini/Franchini (219.75), mentre terze sono Conte/Romano (192.45).

Solamente due coppie, invece, nel sincro maschile dalla piattaforma. Successo per Simone Conte e Raffaele Pelligra (326.13) davanti ad Alessio Nascimben e Milo Zangara (245.40).