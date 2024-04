Nuoto, Costanza Cocconcelli: “Lavoro di più sui 100 delfino. Curtis ha doti fisiche notevoli, occhio a Nocentini”

Adattarsi alle circostanze. Costanza Cocconcelli, ragazza che ha nel sangue velocità ed eclettismo in vasca, ha come obiettivo i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il tempo eccellente nei 100 delfino agli Assoluti di Riccione di 57.77, polverizzando letteralmente il suo personale, è stato la riprova che il feeling con questa specialità, sotto la guida di Paolo Palchetti ha dato i suoi frutti.

L’atleta nostrana ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di Swim2U, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Enrico Spada e da Aglaia Pezzato. “Posso dirmi soddisfatta della prima di stagione, son contenta“, le prime parole della nostra portacolori.

Cocconcelli ha poi parlato del proprio approccio ai 100 delfino: “E’ sempre stata una specialità che ho allenato e da quest’anno ho deciso di darle più importanza. In passato, per tante ragioni, non era di facile gestione per la successione di gare che affrontavo. Il programma gara nell’edizione degli Assoluti era diverso e quindi sono riuscita a gestire al meglio il tutto“.

“Già a Doha avevo avuto delle buone indicazioni con la staffetta disputata nell’ultimo giorno e sulla scia di quanto ho fatto ai Mondiali ho raccolto quel tempo. Sicuramente il fatto di aver gareggiato anche senza pensieri particolari mi ha aiutato a rendere al meglio delle mie possibilità“.

Costanza si è poi soffermata su una delle giovani emergenti del panorama internazionale, vale a dire Sara Curtis: “L’avevo già vista nei nostri raduni in passato e avevo già predetto che sarebbe stata la più forte. Ha una grandissima determinazione e doti fisiche notevoli. Oltre a lei ci sono anche altre giovani come le ragazzine del Team Veneto che ho visto competere alla grande ai Criteria“.

Cocconcelli ha poi svelato un retroscena: “Con Ilaria Bianchi ho un bellissimo rapporto e devo dire che i suoi tempi ai Campionati italiani mi hanno stimolato a dare il meglio di me stessa. Ammetto che quando lei aveva nuotato quel tempo al mattino sono rimasta davvero stupita, visto che non lo nuotava dalle Olimpiadi di Tokyo, ma poi nel pomeriggio sono riuscita a tirar fuori il meglio di me“.

E la programmazione prevede la seguente sequenza: “A fine aprile avrò il meeting di Firenze, mentre a fine maggio parteciperò alla tappa del Mare Nostrum a Barcellona. A giugno in programma il Settecolli dove ho in mente di ottenere il tempo per la staffetta 4×100 sl, considerando altre ragazze che ci saranno. Attenzione a Jasmine Nocentini“.