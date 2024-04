Tuffi, Elena Bertocchi e Sarah Jodoin di Maria in evidenza della seconda giornata a Torino

Andata in archivio la seconda giornata di Finali degli Assoluti primaverili di tuffi, in programma nell’impianto di Torino. Tre le gare previste nel pomeriggio, ovvero le gare femminili dal metro e dalla piattaforma, mentre quella maschile dai tre metri.

Elena Bertocchi si è confermata la migliore interprete in Italia dal trampolino (1m), vista l’affermazione con il punteggio di 256.90 a precedere Matilde Borello (238.80) ed Elisa Pizzini (229.95). Buona in particolare per la lombarda l’esecuzione del salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo da 55.90.

Dalla piattaforma Sarah Jodoin Di Maria ha rispettato i pronostici ed è stata l’unica atleta a infrangere il muro dei 300 punti. Per l’italo-canadese lo score di 318.94 davanti a Maia Biginelli (281.50) e a Irene Pesce (253.20). Per Jodoin Di Maria convincente l’ultimo tuffo, ovvero la verticale con doppio salto mortale indietro con un avvitamento e mezzo da 72.00, con la media del 7.5.

A chiudere il cerchio l’atto conclusivo della prova maschile dai tre metri con la vittoria di Stefano Belotti (423.25) a precedere Matteo Cafiero (412.80) e Francesco Porco (388.15). Solo quarto Matteo Santoro con 388.05, condizionato da un grave errore nella quinta rotazione, ovvero nel triplo e mezzo ritornato con cui ha ottenuto solo 27.20 punti. Per Belotti, invece, una prestazione decisamente buona, fatto eccezione per le sporcature nel doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (43.50), visti i punteggi molto alti con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (80.50), il quadruplo e mezzo avanti (83.60) e il triplo e mezzo ritornato (79.90).