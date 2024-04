Triathlon, Coppa del Mondo Wollongong 2024: Sharon Spimi 24ma, Ilaria Zane costretta al ritiro

Passa agli archivi senza particolare fortuna per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2024 di triathlon a Wollongong, in Australia: nella gara su distanza sprint, con 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, è 24ma Sharon Spimi, costretta anche a scontare una penalità di 10″, mentre Ilaria Zane è costretta al ritiro nel secondo giro della frazione di corsa per un malessere avvertito già nei giorni scorsi.

Nella gara femminile la vittoria va alla svedese Tilda Månsson in 1:00’40”, davanti alla colombiana Maria Carolina Velasquez Soto, seconda a 1″, ed alla neozelandese Ainsley Thorpe, terza a 1″. Quarto posto, sempre a 1″, per la neerlandese Rachel Klamer.

Nella prova maschile, invece, nella quale non c’erano italiani al via, il successo è dell’australiano Luke Willian, primo in 52’52”, davanti al sudafricano Jamie Riddle, secondo a 24″, ed al cileno Diego Moya, terzo a 24″. Quarto il neozelandese Tayler Reis a 25″.

Manca poco più di un mese dalla chiusura del ranking olimpico, fissata per il 27 maggio (dopo la tappa delle World Series di Cagliari), e l’Italia, che ha già ottenuto 4 pass olimpici, 2 per genere, grazie al ranking della staffetta mista, ha la possibilità di provare a qualificare una terza atleta per la gara femminile attraverso il ranking individuale.

Dopo la gara odierna Sharon Spimi ed Ilaria Zane faranno rotta verso Chengdu, dove lunedì 29 aprile ci sarà la tappa di Coppa del Mondo su distanza olimpica, alla quale prenderanno parte anche Michele Sarzilla ed Alice Betto.